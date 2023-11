Un’altra pasticceria di Porto Cervo nella guida del Gambero Rosso

Gambero Rosso premia con Due Torte le pasticcerie di Porto Cervo.

Salgono a 10 le pasticcerie premiate dalla celebre guida del Gambero Rosso. Una new entry si trova a Porto Cervo, luogo che ha già incoronato Lu Pasticciu, che si conferma di nuovo con il premio Due Torte. La pasticceria “Pace” di Porto Cervo, che entra nella guida “Pasticceri&Pasticcerie d’Italia Gambero Rosso 2024”.

Due Torte è il prestigioso riconoscimento che la guida di Gambero Rosso ha assegnato ai locali per i punteggi culinari ottenuti. Il miglior punteggio lo hanno ottenuto due pasticcerie di Cagliari con 87 punti. Si tratta di Ditrizio Pasticceria con il pastry chef Piero Ditrizio, che ha guadagnato un punto in più rispetto all’anno scorso. La seconda è Pasticceria Piemontese di Gianluca Aresu, che ha ottenuto due punti in più rispetto al 2022.

Le pasticcerie di Porto Cervo hanno ottenuto un ottimo piazzamento, dove la new entry Pace è stata premiata con 83 punti, come l’altro nuovo locale, Gaia Pasticceria Artigianale di Assemini e Chez Les Negres di Cagliari. La riconferma, ovvero Lu Pasticciu, ne ha ottenuti 80, pari merito con Dulcis di Cagliari. Ha ottenuto 86 punti Roberto Murgia Dolci in Corso di Alghero, mentre La Dolce Vita di Ghilarza ne ha avuti 85. L’Osi Deliziosa di Nuoro ha totalizzato 81 punti.





Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui