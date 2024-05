Lavori di manutenzione alla condotta di Buddusò: disagi con l’acqua

Tecnici di Abbanoa nella condotta di via Mazzini.

Per lunedì 6 maggio 2024 a Buddusò i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione lungo la condotta distributrice in via Mazzini finalizzato all’eliminazione di una dispersione.

L’intervento rientra nel programma di manutenzioni previste nel distretto di Nuoro, competente anche sui Comuni serviti da Sos Canales, per i prossimi sei mesi per il quale Abbanoa ha stanziato 2,5 milioni di euro.

Nei centri interessati sono operative diverse squadre. In questi giorni a Buddusò sono stati eseguiti interventi nelle vie Gronchi e Adelasia.

Per i lavori di lunedì, che riguardano la condotta principale al servizio del paese, sarà necessario chiudere il serbatoio comunale dalle 8 alle 17 con conseguenti cali di pressione e interruzioni nel centro abitato.

Il servizio riprenderà comunque a pieno regime appena sarà riavviato il potabilizzatore e ripristinati i livelli nei serbatoi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

