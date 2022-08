Pregi e difetti dell’energia solare: cosa considerare prima di installare dei pannelli fotovoltaici

L’energia solare è una delle fonti più promettenti di energia rinnovabile, nonché una delle più diffuse in Italia. È pulita e non rilascia alcun tipo di inquinante quando viene utilizzata, dunque va incontro sia al portafogli che all’ambiente. Oltre ai tantissimi pregi che presenta, ci sono tuttavia anche alcuni piccoli svantaggi, che devono essere presi in considerazione prima di procedere con l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Pregi e difetti del fotovoltaico

Il fotovoltaico presenta molti vantaggi rispetto ad altre forme di energia pulita, come il fatto che può essere utilizzato per generare elettricità sia nelle aree remote che in quelle urbane. La manutenzione del solare fotovoltaico è relativamente facile ed economica, ed è un altro vantaggio che bisogna inserire in lista. Inoltre, può essere combinato con altre fonti di energia rinnovabile, come quella eolica o idroelettrica, per creare un sistema energetico più affidabile e sostenibile.

Nonostante questi vantaggi, il fotovoltaico presenta anche alcuni limiti. Per prima cosa occupa una discreta superficie con la sua installazione, e in secondo luogo non consente di conservare l’energia generata, a meno di non installare un impianto di accumulo. Inoltre, le celle solari fotovoltaiche possono degradarsi nel tempo, riducendo la loro efficienza, per via dell’usura e dei guasti. Naturalmente i pannelli fotovoltaici non possono essere installati ovunque, dato che hanno bisogno di un determinato tipo di esposizione solare. Bisogna poi sottolineare che la loro efficienza dipende dal clima e dalla stagione, e che di notte non funzionano. Infine, il fotovoltaico ha un costo iniziale non indifferente e gli incentivi fiscali non coprono le necessità delle aziende.

Come scegliere il fotovoltaico e che tipologie esistono

Innanzitutto si parte col dire che esistono due tipi di impianti: connessi alla rete e a isola. Per quel che riguarda la prima tipologia, si tratta indubbiamente di una delle migliori, dato che consente di far fronte ad eventuali insufficienze elettriche. Per installarlo è necessario rintracciare il proprio codice pod, un codice alfanumerico unico per ogni utenza e utile per una serie di operazioni. Quella appena vista è solo una delle sue tante funzioni, che possono essere vagliate leggendo il contenuto informativo sul codice pod di VIVI energia, in caso di bisogno o per semplice curiosità.

Gli impianti a isola, invece, non sono collegati alla rete, quindi sono un po’ meno convenienti. Il vantaggio è che sono più economici e possono essere installati ovunque. Tuttavia, è necessario tenere conto del fatto che si dovrà installare un sistema di accumulo, che ovviamente ha un costo aggiuntivo. Infine, esistono tre tipi di celle fotovoltaiche: quella monocristallina, la policristallina e la amorfa. I monocristallini sono quelli con la resa maggiore in termini di energia, mentre i pannelli in silicio amorfo sono i più versatili in assoluto.