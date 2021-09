In tutto sono circa 500 gli operatori sospesi in Sardegna.

In Sardegna sono circa 150 gli operatori sanitari sospesi perché senza vaccino che si sono fatti somministrare la prima dose. Successivamente, completando l’immunizzazione potranno rientrare al proprio lavoro.

Anche a Sassari la scorsa settimana erano partite le prime lettere di sospensione per gli operatori sanitari nella quale si spiegava che la vaccinazione rappresenta “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.

Come riporta l’Ansa sono circa 500 gli operatori sanitari in questa condizione: di questi oltre ai 150 che si sono fatti inoculare la prima dose, sono 173 che invece hanno fatto ricorso al Tar contestando il provvedimento.

