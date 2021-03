Come sempre, a marzo il meteo cambia repentinamente.

È il primo giorno di primavera, ma il meteo non ha regalato alla Sardegna delle condizioni meteorologiche all’altezza delle aspettative.

Neve e freddo nel nuorese, con la temperatura massima prevista di 6 gradi, e a Tempio, dove la neve ha avvolto tutta la città e in questo momento i gradi sono 3 – foto dell’allenatore di calcio Celestino Ciarolu -. Previste temperature massime di 9 gradi a Olbia e Sassari, 12 a Cagliari e Carbonia, 13 a Oristano.

Sono previste piogge occasionalmente anche su oristanese e cagliaritano, e potrebbero presentarsi fiocchi di neve anche in quote collinari, con lo zero termico nell’intorno di 1150 metri.

Infine, Mare di Sardegna molto mosso, e Tirreno da mosso a molto mosso per tutto il weekend.

Il meteo in Sardegna dovrebbe migliorare già la prossima settimana, per via di una pressione occidentale che si sostituirà a quella occidentale, che porterà temperature in linea con le medie stagionali.





La neve a Tempio. Foto di Pietro Lenzi

