Le visite gratuite a Olbia.

Ad Olbia, Castelsardo e Alghero lo screening della vista “La prevenzione non va in vacanza“, progetto promosso dello IAPB Nazionale a cura dello Iapb e dell’Uici di Sassari.

“La prevenzione non va in vacanza” arriva sul territorio del nord Sardegna, nelle città di Olbia oggi 11 settembre nel Corso Vittorio Emanuele; Castelsardo 12 settembre in piazza Nuova; Alghero 13 settembre Largo San Francesco, con controlli oculistici, fortemente voluto dal presidente Franco Santoro e dal Consiglio Territoriale UICI, e dalla dottoressa Laura Giorico vice presidente dell’Agenzia Internazionale Prevenzione Cecità.

L’intento principale dell’iniziativa è quello di focalizzare l’attenzione della popolazione su possibili danni derivanti dall’esposizione ai raggi solari “ultravioletti”, prevenendo con l’utilizzo di strumenti che consentano un’adeguata difesa dal vento, dalla sabbia con corretta informazione su eventuali danni causati dall’acqua di mare.

Le attività di screening verranno effettuate utilizzando un’unità mobile attrezzata, fornita dallo IAPB Toscana, presieduta dal dottor Giorgio Ricci.

L’Unità Mobile Oculistica dotata delle più moderne strumentazioni necessarie per una diagnostica di altissimo profilo, consentendo di non perdere l’opportunità di fare approfondimenti, sulle patologie retiniche, la retinopatia diabetica, del nervo ottico come il glaucoma e le maculopatie, il tutto grazie alla disponibilità degli oculisti: Laura Giorico, Marina Peralta, Salvatore Masia, Salvatore Ruiu e Luigi Testoni in modo che la popolazione possa aver contezza dell’importanza della prevenzione, potendo avere la corretta informazione sulle varie patologie visive, consapevoli di quanto le tempestive diagnosi precliniche consentano il reale intervento arrestando la cronicizzazione.

Le visite gratuite, saranno rivolte a tutta la popolazione adulta dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; le prenotazioni saranno in ordine d’arrivo; con l’auspicio di effettuare circa 100 screening. Nelle città di Castelsardo e Alghero si affiancherà all’Uici e Iapb l’associazione Diabete Zero ODV con il presidente Francesco Pili e i propri specialisti.

