Il progetto di Olbia ammesso con riserva.

Ammesso “con riserva”. Il grande progetto che il Comune di Olbia aveva predisposto per il recupero di due quartieri poco distanti dal centro storico, quelli di San Gregorio e San Simplicio. con i fondi del Pnrr, una rinascita che avrebbe trasformato le due aree più degradate della città in un quartiere inclusivo, ha rischiato di essere escluso dal Ministero.

A chiedere chiarezza in merito al progetto la consigliera del M5s, Maria Teresa Piccinnu. “Volevo rivolgere un quesito – dichiara – su un punto molto importante riguardante i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza dove 17 comuni sono stati ammessi. Su questo punto i governi si sono molto impegnati affinché questi fondi arrivino agli enti locali. Sul fatto che Olbia è stato ammesso con riserva volevamo sapere quali sono di motivi ostativi”.

A non convincere del tutto il ministero quei 13 metri quadri in più presenti nel progetto. “Proprio questa mattina gli uffici hanno risposto al quesito del Ministero – risponde la vicesindaca Sabrina Serra -, c’è stata l’ammissione di riserva perché c’è stato un chiarimento in merito ai metri quadri coinvolti nel bando. La risposta è stata inviata al ministero ed è tutto risolto. Mi preme dire che questo non è l’unico bando che il ministero aperto ora ci sono i nuovi e ci stiamo lavorando per partecipare agli avvisi previsti per quel fondo”.