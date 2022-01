Aumentano le tariffe sul suolo pubblico a Olbia.

Triplicano le tariffe sul suolo pubblico a Olbia. Dai 6,50 a oltre 20 euro al metro quadro, ad esempio, per i passi carrabili, aumenti improvvisi che i residenti si sono ritrovati in bolletta e che, secondo le dichiarazioni della minoranza del Consiglio comunale, stanno alimentando il malcontento in città in questi giorni.

Lo ha sollevato, infatti, in Consiglio comunale l’opposizione, che ha chiesto spiegazioni sulle nuove tariffe previste per il 2022 per i passi carrabili e le insegne pubblicitarie. “Questo in bilancio vale oltre un milione di euro – dichiara il consigliere di minoranza Rino Piccinnu -. Io mi sarei aspettato che il sindaco fosse intervenuto per spiegare questo aumento. Almeno avrebbe non dico indorato la pillola, invece arriva la bolletta da pagare e non va bene. Tra di voi ci sono anche dei commercianti, probabilmente non ne sapete nulla, lo avete scoperto quando è arrivata la bolletta che dovete pagare, è modo di governare questo?”.