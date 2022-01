Entra in consiglio Simonetta Padre.

Si dimette il consigliere comunale di Olbia Ezio Mauro Setzi, a causa di motivi professionali, ed entra la consigliera di Forza Italia Simonetta Padre.

“Provo una forte gioia ed emozione per essere stata richiamata qui a ricoprire un incarico così importante – dichiara la consigliera di Forza Italia -. Ringrazio chi ha avuto fiducia in me e dandomi l’opportunità per la seconda volta. Mi impegnerò in questo mandato come nei cinque anni precedenti insieme al preziosissimo lavoro dei miei colleghi. Auguro buon lavoro a Ezio Setzi che è stato un collega meraviglioso”.