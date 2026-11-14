Olbia, lunedì inaugurano i nuovi spazi del Pronto soccorso

Ospedale Giovanni Paolo II Olbia Pronto soccorso Olbia

14 Novembre 2026

di Daniele Caruso

Cerimonia al Giovanni Paolo II il 16 novembre alle 11 con Alessandra Todde

Lunedì 16 novembre saranno inaugurati i nuovi spazi del Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. La cerimonia è fissata per le 11, al termine dell’intervento di ampliamento della struttura sanitaria.

All’appuntamento è annunciata la presenza della presidente della Regione Sardegna e assessore alla Sanità Alessandra Todde, insieme al direttore generale della Asl Gallura, Antonio Irione. Il vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias, Roberto Fornaciari, impartirà la benedizione dei nuovi locali.

L’intervento di ampliamento è stato accompagnato da diversi provvedimenti amministrativi. Fra i più recenti, la Asl Gallura ha approvato il 9 novembre il quinto stato di avanzamento dei lavori e, il giorno successivo, un affidamento relativo alla fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromedicali destinate ai nuovi spazi.

Il Pronto soccorso di Olbia è un Dipartimento di emergenza e accettazione di primo livello e costituisce un riferimento per l’intera Gallura. Riceve anche pazienti critici provenienti dagli ospedali di Tempio Pausania e La Maddalena, quando necessitano di stabilizzazione e di prestazioni disponibili nella struttura olbiese.

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