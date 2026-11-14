Cerimonia al Giovanni Paolo II il 16 novembre alle 11 con Alessandra Todde

Lunedì 16 novembre saranno inaugurati i nuovi spazi del Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. La cerimonia è fissata per le 11, al termine dell’intervento di ampliamento della struttura sanitaria.

All’appuntamento è annunciata la presenza della presidente della Regione Sardegna e assessore alla Sanità Alessandra Todde, insieme al direttore generale della Asl Gallura, Antonio Irione. Il vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias, Roberto Fornaciari, impartirà la benedizione dei nuovi locali.

L’intervento di ampliamento è stato accompagnato da diversi provvedimenti amministrativi. Fra i più recenti, la Asl Gallura ha approvato il 9 novembre il quinto stato di avanzamento dei lavori e, il giorno successivo, un affidamento relativo alla fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromedicali destinate ai nuovi spazi.

Il Pronto soccorso di Olbia è un Dipartimento di emergenza e accettazione di primo livello e costituisce un riferimento per l’intera Gallura. Riceve anche pazienti critici provenienti dagli ospedali di Tempio Pausania e La Maddalena, quando necessitano di stabilizzazione e di prestazioni disponibili nella struttura olbiese.

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