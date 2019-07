La ragazza si è procurata di una profonda ferita.

Intensa anche l’attività l’operativa gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci in favore di diportisti. In particolare la Guardia Costiera di Golfo Aranci è intervenuta per coordinare lo sbarco di una ragazza francese di 15 anni di un campo scuola corso con una profonda ferita lacero-frontale, successivamente trasferita dai mezzi del Servizio 118 presso l’ospedale di Olbia per la sutura e le cure del caso.

Mentre a Porto Rotondo la Delegazione di Spiaggia ha coordinato nel pomeriggio lo sbarco di una persona anziana per sospetto infarto, anche questo affidato alle cure del Servizio 118.

