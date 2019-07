I controlli della Guardi costiera di Golfo Aranci.

Giornate di intenso lavoro per gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci al Comando di Angelo Filosa, questa volta intervenuti per la segnalazione di un noleggiatore abusivo presso una spiaggia in zona Portisco. All’arrivo dei militari il noleggiatore abusivo sosteneva di essere autorizzato senza tuttavia mostrare alcuna documentazione.

Pertanto, si effettuavano controlli presso gli Uffici del Comune di Olbia e veniva accertato che la persona risultava sprovvista dei titoli autorizzativi per espletare attività commerciale per il noleggio. Si procedeva, inoltre, al sequestro delle attrezzature da spiaggia consistenti in 30 ombrelloni e 48 lettini e allo stesso venivano contestate le violazioni della legge regionale sul commercio e l’inosservanza delle norme per le attività in area demaniale marittima per un totale di 7.064 euro di sanzioni.

(Visited 319 times, 319 visits today)