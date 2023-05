Rally Italia Sardegna 2023, ecco tutti i divieti lungo le strade di Olbia

Divieti a Olbia per il Rally Italia Sardegna 2023

In vista del Rally Italia Sardegna 2023 scattano i divieti di sosta in diverse aree del lungomare di Olbia, eccole nel dettaglio. La manifestazione motoristica, giunta al ventennale, sarà dal primo al 5 giugno. Ma ci sono già alcune aree occupate per le iniziative collaterali e i preparativi e da oggi e nei prossimi giorni entreranno in vigore altri divieti.

Ecco l’elenco dei divieti

Nello specifico, nelle aree e nei giorni di seguito indicati, valgono i divieti affianco di ciascuna area

riportati.

• Molo Brin – Molo Vecchio – Molo Bosazza – Giardinetti – Parco Assistenza 1 – Periodo occupazione: dal 22.05.2023 al 08.06.2023 estremi inclusi, divieto di sosta con rimozione forzata (a terra);

• Molo 1 bis Isola Bianca – Parco Assistenza 2 – Periodo occupazione: dal 19.05.2023 al 08.06.2023 estremi inclusi, divieto di sosta per i semirimorchi e divieto di transito a veicoli diversi dalle auto in gara.

• Piazza Crispi – Podio finale – Periodo occupazione: dal 22.05.2023 al 06.06.2023 estremi inclusi, divieto di sosta con rimozione forzata (a terra);



• Waterfront Via Redipuglia – Pista Ciclabile – Via Poltu Ezzu – Piazza Crispi – Area Espositiva – Periodo occupazione: dal 25.05.2023 al 06.06.2023 estremi inclusi; divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito ai veicoli non facenti parte dell’organizzazione (a terra);

• Piazza Elena di Gallura e Piazza Terranova Pausania – Riordino e Parco chiuso – Periodo occupazione: dal 29.05.2023 al 05.06.2023, divieto di sosta con rimozione forzata (a terra);

• Viale Principe Umberto – Media Zone e Technical Zone – Periodo occupazione: dalle ore 00:00 del 26.05.2023 alle 21:00 del 05.06.2023 estremi inclusi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito ai veicoli non facenti parte dell’organizzazione (a terra);



• Via Escrivà – Pedana partenza – Periodo occupazione: 01.06.2023, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito ai veicoli non facenti parte dell’organizzazione (a terra);

• Area radice Isola Bianca “A” – Parcheggi – Periodo occupazione: dal 29.05.2023 al 05.06.2023 estremi inclusi, divieto di sosta con rimozione forzata (a terra);

• Area radice Isola Bianca “B” – Parcheggi – Periodo occupazione: dal 29.05.2023 al 05.06.2023 estremi inclusi, divieto di sosta con rimozione forzata (a terra);

• Area quarantena Isola Bianca – Car Wash (Lavaggio auto) – Area sosta – Periodo occupazione: dal 31.05.2023 al 05.06.2023 estremi inclusi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito a veicoli diversi dalle auto in gara;



• Via Genova – Premiazione – Periodo occupazione: 04.06.2023, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (a terra) e divieto di transito ai veicoli non facenti parte dell’organizzazione;

• Via Craxi – Strada contorno Villaggio Rally – Periodo occupazione: dal 31.05.2023 al 04.06.2023 estremi inclusi, divieto di sosta con rimozione forzata (a terra) e divieto di transito ai veicoli non facenti parte dell’organizzazione;

• Rampa accesso viadotto SP4N da banchina Isola Bianca – Periodo occupazione: 01.06.2023 (dalle ore 15:00 alle ore 21:00), divieto di transito a veicoli diversi dalle auto in gara ed ai veicoli non facenti parte dell’organizzazione.

