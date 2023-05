Nuova proroga per rischio idraulico a Olbia e in Gallura

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico: allerta di codice giallo a Olbia e in Gallura. La proroga fa mantenere alta l’attenzione fino alla mezzanotte tra lunedì e martedì 23 maggio 2023.

Il primo avviso diramato venerdì indicava per la Gallura il rischio idrogeologico fino a domenica pomeriggio. Poi la tensione è salita anche per il rischio idraulico fino a domenica sera. Oggi una nuova proroga che prolunga il rischio idraulico e idrogeologico fino alle 23.59 del 22 maggio.

