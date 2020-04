Riaperture e spostamenti, la Sardegna vuole anticipare la fase 2

Avviata una trattativa con il Governo.

La Sardegna vuole muoversi da sola con una nuova ordinanza che si sta concordando con il governo per anticipare la fase 2.

Nella bozza della Regione sono previsti gli spostamenti dal 4 maggio all’interno della propria provincia di residenza senza l’obbligo di autocertificazione. Via libera anche all’apertura di parrucchieri e centri estetici. Sono queste le prime misure previste nella bozza in fase di trattativa con il Governo. Una settimana dopo potrebbero essere autorizzati anche gli spostamenti all’interno della regione.

Se l’andamento dei contagi non aumenterà speranza anche per i ristoranti, i bar e i locali della Sardegna per una riapertura al 18 maggio anticipando il Dpcm nazionale.

Alla luce dei dati attuali la situazione coronavirus in Sardegna è molto più contenuta rispetto alle regioni del nord e quindi si vuole attuare delle misure che tengano conto anche di questo dato. I colloqui con il governo nazionale si stanno facendo serrati e, se confermata, l’ordinanza potrebbe già arrivare nei prossimi giorni.

