Suolo pubblico gratis.

Anche i baristi di Calangianus hanno aderito nella giornata del 28 aprile alla manifestazione di protesta contraddistinta dall’hashtag #risorgiamoitalia. Una manifestazione che ha visto il suo culmine con la consegna delle chiavi degli esercizi commerciali agli amministratori locali.

“Gli siamo vicini e solidali perché sappiamo benissimo che insieme ai negozi al dettaglio, ristoranti, pizzerie, parrucchieri, estetiste ed altre attività sono le più colpite da questa emergenza sanitaria diventata, ormai, una vera e propria emergenza economica e sociale”, ha commentato il sindaco Fabio Albieri.

A questo proposito l’amministrazione comunale di Calangianus ha pensato di venire incontro agli esercenti concedendo gli spazi pubblici, in modo da facilitare il rispetto del distanziamento sociale. Iniziativa che comporterà, per l’anno in corso, l’azzeramento totale della Tosap, la tassa sull’occupazione degli spazi pubblici.

“È una piccola cosa, ma vogliamo aiutarli in una fase complicata e difficile come la ripartenza – conclude il sindaco Albieri -. Stiamo studiando dei provvedimenti, compatibilmente con le possibilità del bilancio comunale, anche per le altre categorie colpite a lungo dal decreto, ”.

