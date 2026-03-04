Si ribalta un camion nella rotatoria di Olbia, ferito il conducente

Un camion si è ribaltato nella rotatoria a Olbia.

Grave incidente questa mattina nella rotatoria Haiti, a Olbia, dove un camion si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento. L’episodio ha richiesto l’intervento della Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe perso stabilità mentre attraversava la rotatoria, finendo per capovolgersi sulla carreggiata. L’impatto ha reso necessario anche il supporto della Polizia locale di Olbia, intervenuta per regolare il traffico e garantire la sicurezza della circolazione nell’area interessata dall’incidente.

Il conducente dell’autocarro è rimasto ferito. Al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute. Nel frattempo proseguono le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui