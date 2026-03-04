Violento incidente all’incrocio di Olbia, ci sono due feriti

Due feriti nell’incidente all’incrocio di Olbia.

Due persone sono rimaste ferite a Olbia in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Tre Venezie e via dei Giunchi, dove nel corso della mattinata si sono scontrate due auto per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’impatto potrebbe esserci una mancata precedenza, ma la dinamica esatta è al vaglio degli agenti intervenuti sul posto. L’urto ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine, che hanno provveduto a regolare la viabilità e a effettuare i rilievi previsti dalla normativa. I due conducenti, rimasti feriti nell’impatto, sono stati affidati alle cure del personale sanitario giunto con un’ambulanza del Soccorso Sardo. Le loro condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata, al fine di evitare ulteriori rischi per gli automobilisti in transito. Gli agenti della Polizia locale hanno quindi avviato gli accertamenti utili a chiarire con precisione responsabilità e circostanze dell’accaduto.

