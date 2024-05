”Dammi i soldi se no faccio vedere a tutti il video hot”. Undici denunce a Calangianus

La vittima, di Calangianus, ricattata con i video hot.

Undici persone sono finite nei guai per aver minacciato di diffondere i video hot delle loro vittime e tra queste ce n’è anche una di Calangianus, ricattata per ottenere denaro. Sono tutte accusate di estorsione a mezzo web e, dunque, sono state deferite all’autorità giudiziaria.

Nell’ultimo caso, una persona anziana è stata costretta a versare somme ingenti per evitare la diffusione di un video intimo. Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri di Calangianus con il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, è stato possibile risalire ai responsabili e porre fine a questo incubo.

L’operazione dei Carabinieri di Calangianus ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale che operava attraverso la rete. La modalità era subdola: la vittima veniva adescata online, spesso attraverso social network o piattaforme di incontri, dove veniva instaurato un rapporto di fiducia. Successivamente, i malintenzionati riuscivano a ottenere video personali e, con la minaccia di renderli pubblici, estorcevano denaro ai malcapitati.

Questa modalità ha un nome e si chiama “love scamming”. Una forma di raggiro sentimentale in cui i truffatori, fingendosi interessati romanticamente, riescono a estorcere denaro alle vittime. Questi crimini non solo causano perdite economiche, ma hanno anche un forte impatto emotivo, lasciando le vittime in uno stato di profonda vulnerabilità.

I consigli dei carabinieri per non venire truffati.

I carabinieri hanno ricordato che purtroppo queste truffe, spesso con vittime anziane e sole, sono in crescita e hanno dato alcuni consigli su come difendersi. ”Alcuni truffatori simulano incidenti stradali o fingono fughe di gas per estorcere denaro o cercare di accaparrarsi oggetti di valore – fanno sapere -. In queste situazioni, è sempre consigliabile verificare con attenzione la veridicità delle informazioni e non fidarsi di incontri occasionali o di chiamate di finti operatori delle forze dell’ordine”.

”Bisogna tenere presente che occasioni, iniziative e offerte, se realmente vantaggiose, vengono presentate con chiarezza e sono sempre verificabili. Non sarà un incontro occasionale a proporle – spiegano -. È facile che si tratti di una truffa, il cui ideatore, una volta giunto a buon fine, si dissolverà nel nulla. In quest’ottica, l’Arma dei carabinieri ha svolto recentemente un’importante attività di incontri con i cittadini per spiegare le varie tipologie di truffe in collaborazione anche con le diocesi del territorio. Durante questi incontri, sono stati illustrati diversi casi di truffa”.

”L’Arma dei Carabinieri tiene a precisare che in nessun caso gli operatori delle forze di polizia richiedono la consegna di denaro contante o oggetti di valore e raccomandano di non condividere informazioni personali o materiali compromettenti online segnalando immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi tentativo di estorsione o truffa. Inoltre, è consigliabile mantenere un dialogo aperto con familiari e amici, anche da parte delle persone più anziane, al fine di individuare tempestivamente possibili tentativi di truffa. L’attività costante dei carabinieri del comando provinciale di Sassari rappresenta un passo decisivo ed importante nella tutela degli anziani e dei più vulnerabili”.

”La prevenzione e l’educazione sono armi fondamentali per contrastare efficacemente questi crimini e proteggere le persone più vulnerabili L’Arma dei carabinieri ci tiene a ricordare che sul sito istituzionale è possibile trovare consigli utili per evitare di rimanere vittima di questi reati. Le informazioni si trovano al link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe ed in caso di situazioni similari di contattare immediatamente il numero unico europeo per le emergenze 112. In un mondo sempre più digitalizzato, la sicurezza online deve diventare una priorità per tutti, affinché nessuno possa cadere vittima di truffatori senza scrupoli”.

