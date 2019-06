Il nuovo ricorso al Tar sulle elezioni regionali.

Nuovo ricorso al Tar contro le elezioni regionali da parte di due comitati. Dopo quello presentato da alcuni consiglieri non eletti, adesso un nuovo procedimento rischia di mettere a rischio l’esito delle consultazioni dello scorso febbraio.

I comitati hanno impugnato l’atto di proclamazione puntando il dito sul mancato rispetto della parità di genere, le soglie di sbarramento troppo alte e, nuovamente, sull’adesione discussa di alcuni consiglieri, che ha permesso ad alcune liste di evitare la raccolta firme.

L’obiettivo dei proponenti è far arrivare il ricorso alla Corte Costituzionale, per valutare l’adeguatezza della legge elettorale. Di conseguenza, se la suprema Corte dovesse ravvedere degli estremi di non correttezza, le elezioni regionali potrebbero essere annullate.

