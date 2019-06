L’esito del ricorso.

Sono 14 i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale contro l’elezione di alcuni consiglieri regionali. Ma quello che ha fatto più paura in Consiglio regionale è il primo ricorso elettorale presentato da Antonio Gaia, Pierfranco Zanchetta e Marzia Cilloccu.

Ma il Tar Sardegna ha bocciato il loro ricorso: i consiglieri della Lega sono salvi e il consiglio regionale non subirà nessuna modifica.

I tre ricorrenti hanno contestato l’adesione di alcuni consiglieri a sette partiti non rappresentati in Aula nella passata legislatura: Lega, Sardegna civica, Fortza Paris, Sardegna in Comune, Futuro Comune, Noi la Sardegna, Energie per l’Italia.

Il ricorso ha riguardato, infatti, le liste che non hanno raccolto le firme per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente della Regione Sardegna del 24 febbraio.

Dario Giagoni, scelto dalla Gallura come consigliere regionale della Lega. si ritiene molto soddisfatto: ” Non si molla mai, sempre essere positivi. La Lega va avanti in Sardegna” scrive Giagoni.





