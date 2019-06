Il consigliere regionale dopo l’accreditamento del Mater Olbia.

Non può che non mostrare “soddisfazione per la scelta della Regione di procedere con l’accreditamento dei posti letto”, ma ricorda come sia importante “mantenere alto l’impegno sulla sanità pubblica e sugli ospedali di Tempio e La Maddalena, che aspettano delle riposte il prima possibile”.

Apprendendo la notizia del disco verde della Regione sul Mater Olbia, che ha concesso l’accreditamento a 200 posti letto, su un totale di 250 presenti, il consigliere regionale dei 5 Stelle Roberto Li Gioi sottolinea l’importanza “della decisione, che ha fatto seguito alla visita della Commissione, delle scorse settimane, che aveva riscontrato i livelli d’eccellenza della struttura”.

“L’auspicio è che questo sia solo il primo passo – prosegue Li Gioi -. Da parte della Regione, che dovrà confermare l’accreditamento tra un anno e da parte del Mater affinchè prosegua con il suo progetto di ricerca e sviluppo”.

Senza dimenticare, però, la sanità pubblica. “Aver concesso l’accreditamento al Mater non può esimere la Regione dal dare risposte anche agli altri ospedali della Gallura, di cui sono ben noti i problemi, e in particolare verso i nosomocomi di Tempio e La Maddalena, che aspettano risposte”, conclude Li Gioi.

