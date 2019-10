Ricoverato in ospedale ruba i soldi di un’infermiera: arrestato

L’uomo ora si trova agli arresti domiciliari.

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Monserrato, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per furto aggravato un 50enne di origini campane pluripregiudicato, G.G..

I militari, allertati tramite chiamata al 112, sono intervenuti presso il policlinico universitario Casula, accertando che l’uomo, ricoverato e in attesa di dimissioni, aveva sottratto dal portafogli di un’infermiera 40 euro, successivamente rinvenuti e restituiti.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna dall’autorità giudiziaria.

(Visited 415 times, 415 visits today)