Una coppia francese ha detto si davanti al sindaco.

Il paese di Arzachena gioisce per la sua prima Unione Civile avvenuta alcuni giorni fa tra Regis e Christophe, una coppia francese. Un momento che celebra i diritti e che apre un percorso di amore e felicità. Un percorso che arriva grazie alla legge e che è stato celebrato dal sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda.

Ad essersi giurati amore eterno sono due uomini, rispettivamente di 49 e 55anni. Francesi, in vacanza in Gallura. Il loro matrimonio vuole essere, anche, una forza in più per le persone di non fermarsi davanti ai pregiudizi e di andare avanti in nome del diritto alla felicità.

