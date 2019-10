Addio alla storica caserma.

Giornata storica oggi per la città di Olbia, è stata demolita l’ex caserma dei vigili del fuoco in via Redipuglia. L’edificio è stato operativo per 57 lunghi anni.

I lavori sono iniziati già da qualche mese e cambieranno completamente il volto del lungomare compreso tra il molo Bosazza e il vecchio ponte di ferro di via Roma.

La demolizione è avvenuta questa mattina davanti al sindaco di Olbia, Settimo Nizzi e ai Vigili del fuoco. Il suono della sirena di un mezzo dei vigili del fuoco ha dato l’ok per l’inizio della demolizione. L’ex caserma di via Redipuglia non era più attiva dal 2006.

