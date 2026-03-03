Rifiuti nel centro di Olbia, la rabbia dei cittadini

I rifiuti nel centro di Olbia.

Una segnalazione dei cittadini ha portato la Polizia locale di Olbia ad attivarsi per la rimozione di rifiuti accumulati in corso Umberto. Nella giornata di ieri, 2 marzo, gli agenti hanno contattato la ditta Devizia affinché intervenisse per ripristinare le condizioni di decoro nell’area interessata.

La presenza di clochard nella zona si protrae da diversi mesi e, con il passare del tempo, sono stati segnalati accumuli di immondizia lungo la via centrale della città. Le comunicazioni arrivate agli uffici competenti hanno determinato l’avvio delle procedure previste in questi casi, con la richiesta formale alla società incaricata del servizio di igiene urbana di procedere alla rimozione dei materiali abbandonati.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo del territorio svolte dalla Polizia locale, anche in seguito alle indicazioni provenienti dai residenti e dagli operatori commerciali della zona. L’obiettivo dell’azione avviata riguarda esclusivamente la pulizia dell’area e il ripristino delle condizioni igieniche, attraverso il coinvolgimento della ditta responsabile del servizio. Restano affidate agli organi competenti eventuali ulteriori valutazioni in merito alla presenza delle persone segnalate.

