Anagrafe canina, l’appuntamento di marzo ad Arzachena

L’anagrafe canina ad Arzachena.

Il prossimo 9 marzo, a partire dalle ore 9, il canile municipale di Monti Aguisi, lungo la circonvallazione di Arzachena, ospiterà la consueta giornata dedicata all’anagrafe canina. L’iniziativa, organizzata con cadenza mensile, prevede la presenza del veterinario della Asl incaricato di procedere con l’impianto del microchip e con la registrazione ufficiale degli animali.

L’appuntamento rappresenta un servizio rivolto ai proprietari di cani che devono adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di identificazione e tutela degli animali d’affezione. L’inserimento del microchip consente infatti di associare in modo univoco il cane al proprietario, facilitando eventuali ritrovamenti in caso di smarrimento e contribuendo al contrasto del randagismo.

Per partecipare è necessario prenotare contattando la Polizia locale di Arzachena. La centrale operativa risponde al numero 0789/81111 nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20, mentre l’ufficio di polizia ambientale è raggiungibile allo 0789/849121 dalle 9 alle 13. Gli interessati potranno così fissare l’orario e ricevere eventuali indicazioni operative utili per presentarsi con la documentazione richiesta.

