Incendio vicino la stazione di Olbia, salvati due clochard

Salvato due clochard vicino la stazione di Olbia.

Un intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi nella tarda serata di ieri, domenica 8 febbraio. in un’area ferroviaria di Olbia, dove un incendio ha interessato una struttura abbandonata. L’episodio si è verificato in via Nanni, in prossimità dell’intersezione dei passaggi a livello, all’interno di un edificio in disuso utilizzato come riparo di fortuna da persone senza fissa dimora.

All’arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha riscontrato la presenza delle fiamme all’interno dei locali, riuscendo a circoscrivere rapidamente il rogo e a impedire che si estendesse ad altre parti della struttura. All’interno dell’edificio si trovavano due persone, che sono state messe in salvo e successivamente affidate alle cure del personale sanitario del 118 per i necessari accertamenti.

Durante le operazioni di soccorso erano presenti anche i carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi e gli adempimenti di competenza. L’azione coordinata dei soccorritori ha consentito di riportare la situazione sotto controllo in tempi contenuti, limitando i danni e garantendo la sicurezza dell’area interessata.

