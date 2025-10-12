Violenta rissa nel centro storico di Olbia, cosa sappiamo finora

Indagini sulla rissa nel centro storico di Olbia.

Vanno avanti le indagini sulla violenta rissa scoppiata lo scorso 10 ottobre scorso nel cuore del centro storico di Olbia. L’episodio è avvenuto in piazza Regina Margherita, tra due gruppi rivali, per cause ancora in corso di accertamento.

Stando alla prima ricostruzione la rissa è scoppiata coinvolgendo olbiesi e cittadini stranieri. Il culmine è stato raggiunto intorno alla mezzanotte, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. L’arrivo immediato degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per sedare la colluttazione, non è bastato a riportare la calma. Al contrario, nel tentativo di separare i contendenti, gli operatori sono stati circondati e aggrediti con violenza da una decina di giovani.

Per difendersi e ristabilire l’ordine, gli agenti sono stati costretti a fare ricorso all’uso dello spray al peperoncino, riuscendo a disperdere i partecipanti. Durante la lite un giovane del Ghana è rimasto ferito dopo essere caduto in terra. Soccorso dal personale sanitario, è stato immediatamente arrestato e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le Forze dell’Ordine hanno proceduto all’identificazione di tutti gli altri partecipanti alla rissa, per i quali scatterà la denuncia a piede libero.

Foto d’archivio

