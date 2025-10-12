Iside torna con “Collana di Perle” è il nuovo singolo della cantante di Olbia

”Collana di Perle” è il nuovo singolo della cantante di Olbia, Iside.

“Collana di Perle” è il nuovo singolo della cantante di Olbia Iside. L’inedito è disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale dal 10 ottobre 2025. È una nuova importante release in uscita per l’artista olbiese dopo la firma con l’etichetta discografica Daylite Records e ADA Music.

Si tratta di un brano dal sound accattivante, fresco e radiofonico prodotto da Kidd Reo che ricalca gli stili R&B e Afrobeat. Inoltre, la cantautrice dà spazio ad un testo profondo e personale in cui spiccano sentimenti e pensieri forti.

Con questa nuova uscita, Iside torna a conquistare il mercato discografico su tutte le piattaforme streaming (es. Spotify, Apple Music, Amazon Music, ecc.) consolidando la sua identità artistica e mantenendo il suo stile puro e genuino che la caratterizza.

