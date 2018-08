Paura e timore a Olbia.

Durante un ordinario controllo del territorio, gli agenti della polizia, allertati da alcuni automobilisti, si sono recati nei pressi del Bar Rapsodia in via Galvani, dove vi era un litigio tra due uomini. Uno di loro, Y.C. 33enne di Olbia, era armato di coltello ed è stato arrestato. Una discussione partita per motivi sentimentali e sfocciata in una pericolosa rissa, senza controllo, ma senza gravi conseguenze. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, si trova in carcere.

Si è verificato appena due giorni fa l’ennesimo episodio di delinquenza in città. Poco tempo fa la rissa in piazza Matteotti, e poi in via Vittorio Veneto e il mese scorso la rissa tra un gruppo di albanesi. Ma eventi simili si stanno susseguendo ormai troppo spesso. Episodi che fanno accrescere il clima di timore in città.

(Visited 19 times, 19 visits today)