Ristorazione in lutto a Olbia, addio a Gavino ”Sperrittu”

Addio a Gavino Degortes Sperrittu.

Olbia ha perso una figura storica del mondo della ristorazione. Gavino Degortes è scomparso all’età di 86 anni. Titolare con il figlio Paolo della Trattoria Sperrittu, era molto conosciuto in città perché il suo ristorante è una delle insegne storiche a Olbia.

Gavino Degortes, noto come Sperrittu, aveva aperto in città il suo locale, inizialmente una trattoria, in una delle vie più importanti, viale Aldo Moro. La sua cucina tipicamente olbiese, realizzata dalla semplicità di ingredienti genuini, è stata tramandata al figlio Paolo, che gestisce lo storico locale di Olbia. Con la scomparsa di Sperrittu non soltanto Olbia, ma anche il resto della Gallura, perde una figura di riferimento molto importante per la cucina locale.

