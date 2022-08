Ritrovato il 79enne scomparso nelle campagne di Olbia.

È stato ritrovato intorno alle 12:30, fortunatamente in buone condizioni di salute ma con qualche ferita alla gamba, nei pressi della località Case Vacanza Spartaco, il signore di 79 anni, B. C. di Olbia di cui non si avevano più notizie dalla sera di sabato scorso 20 agosto. L’uomo è stato individuato all’interno di una proprietà privata e i signori hanno immediatamente allertato gli enti di competenza.

Le ricerche si erano subito concentrate in località San Giovanni, nell’agro di Olbia, dove dalle ultime notizie, pare fosse andato per una passeggiata. La centrale operativa del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Prefettura di Sassari nella tarda mattinata di ieri e si è unita subito alle ricerche.

Sul campo, insieme al personale del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, presente con circa 15 tecnici e una unità cinofila da ricerca in superficie, erano impegnato nelle ricerche anche il personale dei vigili del fuoco con droni, unità cinofile e elicottero Drago, carabinieri, polizia, barracelli e diversi volontari della protezione civile.