L’incendio di un’auto a Olbia.

Intorno alla mezzanotte i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Roma, vicino al complesso di abitazioni denominato “case minime“, per l’incendio di un’auto. Le cause sono in fase di accertamento e non si segnalano feriti.

Gli operatori del 115 hanno evitato che l’incendio si propagasse ad altre vetture parcheggiate in prossimità dell’auto interessata dell’incendio.