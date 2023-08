Le foto di due giovani che avrebbero rubato da un locale di Olbia

Nelle foto su Facebook si vedono due giovani davanti alla Tana del Drago di Olbia dove avrebbero rubato alcolici nelle scorse ore. “Questi due stanotte sono entrati a rubare alla Tana del Drago – si legge nel post su Facebook -. Secondo loro sono furbi. E va be’, comunque domattina sarete denunciati. Per che cosa? Per delle bottiglie di alcolici. Vergogna, solo vergogna”.

Nel post con le foto si fa riferimento all’espressione tranquilla che hanno i due che avrebbero rubato alcolici a Olbia. “Se li vedete in giro, chiamate le forze dell’ordine: sono due ladri – si legge -. Secondo me vi passa la voglia di ridere. Chi ci dice chi sono, ricompensa”.

Tra i commenti ci sono altri due utenti Facebook che denunciano colpi subiti. “Stessa ora mi hanno preso i soldi dal portafoglio della macchina” e “A me hanno aperto la macchina e preso ciò che hanno trovato bastardi, Zona Bandinu Bronx ormai”. Sempre lì, nei giorni scorsi, è stato documentato con altre immagini il furto di un monopattino da un appartamento. Anche in questo caso le immagini di Zona Bandinu sono finte sui social per cercare il colpevole.

