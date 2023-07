Ancora un furto a Olbia.

Entra in una casa in zona Bandinu, ruba un monopattino e il suo equipaggiamento e scappa. Fortunatamente le telecamere hanno ripreso la scena e la vittima del furto ha condiviso un appello sui social per riconoscere il ladro.

“La notte del 28 luglio questo individuo si è introdotto nel giardino di casa mia in zona Bandinu e ha rubato il mio monopattino Xiaomi Mi Essential, colore nero – scrive la vittima sui social -. Il monopattino ha attaccata frontalmente una borsetta rigida come da foto allegata e il casco. Vi prego di condividere il più possibile questo video in modo da riconoscere questo individuo e poterlo segnalare alle forze dell’ordine, facciamo in modo che questi gesti di inciviltà non restino impuniti”.

Il furto viene compiuto in pochi secondi, intorno alle 3 di notte. L’uomo, con addosso un cappello, un pantalone corto e una maglietta chiara, si guarda intorno e avanza all’interno del cortile della vittima. Dopo aver controllato se ci sono cose di valore, si porta via la refurtiva.

Allarme furti a Olbia, ma la Sardegna è sicura.

Nonostante la paura per i furti in casa a Olbia cresce, con numerose segnalazioni, la Sardegna è risulata ultima in Italia per i furti nelle case. Il rapporto risale a pochi giorni fa, rivelando che vengono denunciati 2,6 reati ogni 1.000 famiglie, contro una media nazionale di 7,6 e un massimo in Toscana di 10,8 e in Emilia Romagna di 10,6. Dopo l’Isola, la Valle D’Aosta (2,8) e la Calabria (3,0).

Paola Montis (Presidente ANAP CONFARTIGIANATO SARDEGNA), ha dichiarato però che il problema esiste ed è diffuso: “Dati positivi ma non bisogna abbassare la guardia. I ladri, soprattutto d’estate, non vanno in vacanza”. Il 78% dei malintenzionati usa Facebook e Twitter per identificare gli appartamenti vuoti.

