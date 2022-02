Rubano gli estintori dalle gallerie della statale, denunciati due giovani

I due si sono impossessati di diversi estintori nelle gallerie della statale 125 var.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno deferito all’autorità giudiziaria due giovani, entrambi residenti nella provincia di Cagliari, per essersi resi responsabili del furto aggravato di alcuni estintori all’interno di due gallerie della Strada Statale 125 var, la “Martineddu” e “Mara Pintau”.

Gli agenti sono riusciti a identificare e rintracciare gli autori, grazie alle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza, che ha ripreso i giovani i quali, recatisi sul posto a bordo di un’autovettura, dopo aver infranto le protezioni di vetro Safetycrash delle colonnine SOS, si sono impossessati di diversi estintori, danneggiando anche due estintori idrici, una manichetta UNI45 e una valvola UNI45.

La refurtiva recuperata nel giro di poche ore è stata restituita al capo cantoniere sorvegliante Aanas, per provvedere alla messa in sicurezza della Strada Statale 125 var, mentre i due sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento e furto.