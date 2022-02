La puntata di Linea Verde Life dedicata a Olbia.

Confermata per sabato 5 febbraio alle 12 e 20 su Rai uno la puntata di “Linea Verde Life” che vedrà Olbia e la Gallura protagoniste. Le riprese del programma condotto da Daniela Ferolla e Marcello Masi si sono svolte un paio di settimane fa. Il tema della sostenibilità urbana è il filo conduttore della trasmissione. Eco, bio, smart, green sono gli assi narrativi, con una finestra di comparazione con le città più green d’Europa.

“Siamo orgogliosi che gli autori abbiano scelto il nostro territorio e le motivazioni che, come ci hanno raccontato, li hanno spinti a dedicarci una puntata, ci inducono a portare avanti con ancora più determinazione alcune nostre scelte, certi che la strada, dalla quale nessuna “smart city” può prescindere, sia quella giusta – ha commentato soddisfatto il sindaco Settimo Nizzi – . Olbia è la prima città in Italia ad aver posto il limite dei 30 Km/h nelle strade urbane, così come avvenuto in molte città europee quali Bruxelles, Parigi, Stoccolma e Barcellona. La scelta non è stata fatto solo per garantire una maggiore sicurezza sulle strade, ma ha significato innescare un circolo virtuoso di miglioramento della mobilità e di gestione degli spazi comuni. Le biciclette vengono usate più volentieri, i pedoni sono più liberi ed i bambini più autonomi. Inoltre, a breve, porteremo in consiglio comunale il Biciplan e il Pediplan, strumenti fondamentali per procedere ad una pianificazione della mobilità sempre più a dimensione di cittadino“.

Seguendo questa linea, sono effettuate le riprese nella strada scolastica, in via Nanni, dove i ragazzi possono arrivare a scuola in sicurezza e magari fermarsi a giocare o a chiacchierare con i compagni prima del suono della campanella. Iniziativa particolarmente apprezzata dai cittadini, che chiedono di replicarla in altre zone della città.

Le altre riprese si sono svolte a San Simplicio, al parco Fausto Noce, a Porto Romano, con i suoi murales realizzati dai giovani artisti e, naturalmente, in piazza Crispi e sul lungomare. Tra le tipicità del territorio, non potevano mancare la molluschicoltura e le riprese della meravigliosa isola di Tavolara.

La puntata non riguarderà solo Olbia, ma sarà resa ancora più ricca da altri scorci della Gallura e da diverse attività di eccellenza che qui si svolgono. “Ancora una volta, vogliamo ringraziare Rai per questa bella opportunità” conclude il primo cittadino.