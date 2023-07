Salmo di nuovo al Red Valley a Olbia.

Salmo sarà al Red Valley di Olbia. L’artista, che si è esibito due giorni fa alla Fiera di Cagliari, gioca in casa con la partecipazione alla kermesse musicale più attesa. Canterà di nuovo all’Olbia Arena, la sera di Ferragosto, assieme ad artisti come Paul Kalkbrenner, Articolo 31 e altri artisti.

Una scaletta interessante quella dell’ultima serata del Festival Red Valley, dove ci sarà anche la nuova regina del pop italiano: Elodie, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Due”, l’uscita dell’album “Ok. Respira” e il sold out al Forum di Milano, farà la sua unica data estiva proprio sul palco del Red Valley il prossimo 15 agosto, dove presenterà uno show ricco di performance danzanti e hit da capogiro.

Durante la stessa serata, prima dello show degli Articolo 31, si esibirà anche Tananai: il giovane cantautore lombardo, reduce dal podio di Sanremo 2023 con il brano “Tango”, il prossimo 15 agosto porterà sul palco del Red Valley tutti i suoi singoli di successo degli ultimi anni.

A chiudere l’ultima serata della manifestazione ci penserà il rapper dei record e padrone di casa, ormai simbolo del festival dopo numerose apparizioni: Salmo salirà sul palco del Red Valley martedì 15 agosto per un DJ Set adrenalinico di ben due ore.

Tra gli artisti di apertura della quarta serata, figura il nome di Naska, giovane promessa della scena pop-punk italiana fresco del secondo album “La Mia Stanza”, oltre alla cantautrice e polistrumentista Hu, pronta a scaldare il pubblico con il suo sound elettronico e travolgente, con un set live in cui melodic techno ed emotional underground si uniscono alla perfezione.

I biglietti per le singole giornate della manifestazione, il cui Main Partner è Amazon Music, si possono acquistare online sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley.

Nelle prossime settimane verranno annunciati anche gli ultimi artisti di supporto che completeranno la line-up del più grande evento musicale del periodo di Ferragosto in Italia.

