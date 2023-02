Un altro traguardo per Salmo.

Nuovi successi per Salmo. Il rapper di Olbia ha conquistato il quarto platino per l’album “Machete Mixtape” del 2019, composto da 18 brani. E non solo. L’artista ha conquistato pure l’oro con la traccia “Marla” contenuta nel fortunato album Flop.

Due certificazioni che arrivano soltanto a pochi giorni dalla sua apparizione al Festival di Sanremo, sia fisicamente che con il brano “Egoista” di Shari. Il rapper olbiese, inoltre, ha incuriosito i fan annunciando la sua intenzione di far uscire l’omaggio al cantante Zucchero che ha cantato con la sua “partner” in musica. “Quando la facciamo uscire? Mashup Diavolo in me”, ha scritto Salmo sul suo account ufficiale nei social.

Così tanti fan sono andati letteralmente in visibilio e non vedono l’ora che il rapper mantenga la sua promessa. Al Festival di Sanremo, Salmo aveva dato prova di sé nel suo omaggio a Zucchero Fornaciari con la sua esibizione. L’artista aveva mostrato una voce potente e inedita, poiché si è esibito con un genere molto diverso dal suo, facendolo proprio. Ora c’è da aspettare che Salmo mantenga la sua promessa e pubblichi il mashup “Diavolo in me”, che sicuramente non deluderà le aspettative dei fan.