Il bilancio degli illeciti negli aeroporti in Sardegna.

Il 2022 è stato un anno da record per il numero dei passeggeri arrivati a Olbia e negli altri aeroporti sardi, ma anche quello degli illeciti. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) hanno tracciato un bilancio dell’anno ormai passato.

Con l’ausilio dei militari della guardia di finanza e dei cani “cash dog” in servizio nei tre aeroporti isolani, i funzionari ADM hanno scoperto nel 2022, valuta non dichiarata per 434mila euro, in possesso di cittadini comunitari e extracomunitari, che si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione. In particolare sono state contestate 29 violazioni della normativa valutaria, che hanno comportato la definizione dell’illecito, con contestuale pagamento di sanzioni amministrative per oltre 14mila euro.

Bene anche i risultati conseguiti nella lotta alla contraffazione: 96 sequestri in totale e oltre 400 articoli, tra violazioni amministrative e penali di marchi internazionali e comunitari di note case di moda, tra cui: Louis Vuitton, Hugo Boss, Moschino, Nike, Versace, Disquared2, Moncler, Ralph Lauren, Philipp Plein, The North Face, Emporio Armani, Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Lacoste, Burberry, Nike, Adidas, Chanel, Fendi, Ralph Lauren, Michael Kors, Dior, Rado; sono per citarne alcuni.

Di rilievo l’attività di controllo e sequestro stupefacenti: uno effettuato nei confronti di un ovulatore, cittadino nigeriano residente in Svizzera proveniente dall’Etiopia via Parigi che trasportava 1,135 chili di eroina contenuta in 76 ovuli, e l’altro nei confronti di un cittadino italiano residente in Spagna proveniente da Barcellona che, nel bagaglio da stiva, aveva occultato 1,100 kg di sostanza stupefacente, costituita da 135 grammi di cocaina e da 965 grammi di hashish. confezionato in 9 panetti.

Con la campagna di comunicazione “Portala nel cuore”, messa in campo da ADM e Regione Sardegna durante la stagione estiva 2022, ampiamente diffusa in porti, stazioni ferroviarie e aeroporti, si è cercato di sensibilizzare i viaggiatori sul tema del rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema marino informando anche sulle pesanti sanzioni previste dal codice della navigazione e dalla legge regionale 16/2017 per chi asporta dai litorali sabbia, conchiglie e ciottoli, ha portato al sequestro di 172 chili di sabbia e di 8.543 pezzi dei quali 6.684 conchiglie e 1.859 ciottoli e a 190 chilogrammi di sabbia prelevati dalle coste e litorali della Sardegna.