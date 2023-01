A Sanremo Salmo sarà anche all’Ariston per duettare con Shari

A Sanremo 2023 Salmo sarà uno e trino: salirà anche sul palco dell’Ariston per accompagnare Shari nella serata dei duetti. Il rapper olbiese completa così la sua invasione del festival canoro. Ha messo piede in riviera come autore di “Egoista” che la cantante Shari porterà in gara tra i big, dopo aver passato le selezioni di Sanremo giovani con “Sotto voce“, altro brano col marchio del suo produttore Pisciottu.

Dopo il rifiuto del 2020, Amadeus ha convinto Salmo a dare il suo contributo a questa edizione del festival. Si esibirà martedì 7 e sabato 11 febbraio, la prima e l’ultima serata, dal palco a bordo della nave da crociera Costa Smeralda ormeggiata a Sanremo. Dopo le indiscrezioni, ospiti da Fiorello, Amadeus e Gianni Morandi hanno reso pubblico l’elenco di chi parteciperà ai duetti nella serata del venerdì.

L’elenco dei duetti

Stavolta Salmo salirà sul palco principale e accompagnerà Shari in un medley di Zucchero. Ecco l’elenco di tutti i duetto previsti per venerdì 10 febbraio:

Anna Oxa e iLjard Shava con ‘Un’emozione da poco’;

Ariete e Sangiovanni con ‘Centro di gravità permanente’;

Articolo 31 e Fedez con un medley degli Articolo 31;

Colapesce Dimartino e Carla Bruni con ‘Azzurro’;

Colla Zio e Ditonellapiaga con ‘Salirò’;

Coma_Cose e i Baustelle con ‘Sarà perché ti amo’;

Elodie e BigMama con ‘American Woman’;

Gianluca Grignani e Arisa con ‘Destinazione Paradiso’;

Gianmaria e Manuel Agnelli con ‘Quello che non c’è’;

Giorgia ed Elisa con ‘Luce’ e ‘Di sole e d’azzurro’;

Cugini di Campagna e Paolo Vallesi con ‘La forza della vita’ e ‘Anima mia;

Lazza, Emma e il primo violino della Scala Laura Marzadori con ‘La fine’;

Leo Gassmann ed Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo con un medley di Bennato;

Levante e Renzo Rubino con ‘Vivere’;

Madame e Izi con ‘Via del Campo’;

Mara Sattei e Noemi con ‘L’amour toujour’;

Marco Mengoni e il Kingdom Choir con ‘Let it be’;

Modà e Le Vibrazioni con ‘Vieni da me’;

Mr. Rain e Fasma con ‘Qualcosa di grande’;

Olly e Lorella Cuccarini con ‘La notte vola’;

Paola & Chiara e Mark & Kremont con un medley di Paola & Chiara;

Rosa Chemical e Rose Villain con ‘America’;

Sethe e Bnkr44 con ‘Charlie fa il surf’;

Tananai e Don Joe con ‘Vorree cantare come Biagio’;

Ultimo e Eros Ramazzotti con un medley di Eros Ramazzotti.

