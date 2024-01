Salmo si schiera contro i saluti romani dei fascisti ad Acca Larenzia

Salmo rilancia il video dei saluti romani ad Acca Larenzia

“Come mai non vedo meme, battute e siparietti per questo scempio?!”, Salmo si schiera contro i saluti romani ad Acca Larenzia. Il rapper olbiese interviene a modo suo sulle polemiche per le celebrazioni dei fascisti a Roma. Lo fa rilanciando il video su Instagram di Alessandro Zan. Una scelta non facile, di questi tempi, perché tanti “artisti” preferiscono restare vaghi e non esporsi su certi temi.

Grande il dibattito acceso tra i suoi fan. In tanti lo ringraziano per aver preso pubblicamente una posizione. Ma ci sono anche i detrattori che lo definiscono “infame“. A loro rispondono quelli che rispolverano una strofa della sua celebre 90 min: “I razzisti che ascoltano hip hop, qualcosa non torna”.

Con una “storia” Instagram torna sulla questione. “Falso allarme – ironizza Salmo -. Possiamo stare tranquilli, nel video precedente stanno solo salutando 9 ragazzi uccisi da i comunisti. Gli piace farlo così, col braccio teso. Non c’è nessuna riorganizzazione fascista, infatti se notate nel video sono in pochi… Non preoccupatevi domani ci saremo dimenticati di tutto e arriverà un vero gossip interessante”.

Ecco il video della commemorazione fascista rilanciato da Salmo:

