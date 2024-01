Allagamenti per la pioggia a Santa Teresa, interviene la Protezione civile

L’intervento della Protezione civile Lungoni a Santa Teresa.

La Protezione civile Lungoni è intervenuta oggi a Santa Teresa Gallura per diversi allagamenti. L’ultimo, in ordine di tempo, per ripristinare un garage allagato. Sul luogo sono in arrivo anche i vigili del fuoco di Arzachena per fornire assistenza.

Per oggi, a Santa Teresa Gallura, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. “Sono previsti 6 millimetri di pioggia nelle prossime ore – affermano gli esperti di 3bMeteo -. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12 gradi, la minima di 11 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso“.

