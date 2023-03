Salmo finto dentista tappezza Milano con annunci sull’apertura uno studio

La verità dietro la nuova trovata di Salmo.

Salmo non finirà mai di stupire con le sue trovate che rendono l’artista di Olbia come un personaggio controverso. In questi giorni il rapper ha tappezzato tutta Milano con alcuni particolari volantini che fanno riferimento a uno studio dentistico e ha destato tantissima curiosità tra i passanti.

“Nuova apertura. Studio dentistico Le Carie”, recita così il manifesto. Tantissimi si sono chiesti se il rapper olbiese abbia deciso di cambiare professione, ma la risposta è ovviamente no. I volantini e le affissioni, con un contenuto ironico, rappresentano Salmo con altri artisti, vestiti tutti in giallo, che sarebbero i componenti della band Le Carie. Poco più sotto compare la scritta “dal 15 marzo 2023!”. Gli annunci sono stati poi pubblicati sulla pagina social Trap Italy e poi condivisi dallo stesso artista nelle storie del suo profilo.

Sui social si è svelata la verità dietro la sua nuova trovata pubblicitaria e Salmo ha annunciato l’uscita di ben tre singoli, che avverrà proprio il 15 marzo prossimo. L’artista si esibirà assieme alla band Le Carie, il 20 marzo 2023 al Mediolanum Forum di Assago per il suo Flop Tour e il 1 luglio il gruppo accompagnerà l’artista a Cagliari. La band ha alcuni componenti sardi ed è composta da Daniele Mungai (Frenetik) alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello (Dade) al basso e da Riccardo Puddu (Verano). Il 20 marzo 2023 l’artista di Olbia con la band saranno in concerto al Mediolanum Forum di Assago per il suo Flop Tour.

Quella del rapper è una trovata molto simpatica e curiosa che sicuramente gioverà molto all’artista, già molto apprezzato sia musicalmente che a livello personale. Non resta che aspettare l’uscita dei nuovi pezzi di Salmo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui