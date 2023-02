Successo inarrestabile per Salmo: “Playlist” al settimo disco di platino

Un altro album di Salmo è ancora disco di platino.

Dopo il quarto platino dell’album “Machete Mixtape 4”, Salmo ne conquista un altro per un lavoro discografico pubblicato nel 2018. “Playlist 7 volte disco di platino”, ha scritto il rapper di Olbia nel suo account ufficiale per informare i suoi follower del riconoscimento ottenuto.

Salmo è già da tempo “collezionista” di platini, dove il suo ultimo album “Flop”, uscito nel 2021, è già al terzo disco di platino. Per l’artista, già da anni molto apprezzato nella scena musicale italiana, sembra anche aver comunque giovato ancora di più la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Questo perché i pochi che non conoscevano il rapper olbiese, soprattutto generazioni meno giovani, sono potuti entrare in contatto con la sua discografia recente e passata.

In particolare, hanno apprezzato la sua esibizione con “Diavolo in me” di Zucchero e sono in tanti quelli che vorrebbero la pubblicazione del mashup. “Mauri tutto bello, bellissimo, ma la tua versione di “Diavolo in me” quando ca**o esce su Spotify?”, scrive uno dei follower, molto impazienti di ascoltarla. Sarà la volta buona che il rapper farà finalmente uscire il pezzo così tanto atteso?