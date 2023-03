L’estate alle porte, la Gallura si prepara: apre un altro storico hotel

Apre l’Hotel Luci di la Muntagna di Porto Cervo.

Dopo l’apertura dell’Hotel Cervo, il 1 marzo scorso, ora è la volta del Luci di la Muntagna. Anche lo storico albergo di Porto Cervo inaugurerà in primavera la 60esima stagione della Costa Smeralda, accogliendo i primi turisti.

L’albergo di lusso è uno dei primi a Porto Cervo, con la sua apertura nel 1966, agli albori della Costa Smeralda. Il carattere architettonico mediterraneo è dato da una serie di elementi che caratterizzano l’edificio, come ad esempio l’uso di materiali naturali come la pietra e il legno, l’adozione di colori chiari e caldi che richiamano i colori della natura circostante e la presenza di ampi spazi aperti come terrazze e giardini pensili.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui