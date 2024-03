La notte di Olbia si colora con un dono per la cupola di San Paolo Apostolo

di Giovanna Tamponi

Lo skyline di Olbia si arricchisce di un nuovo spettacolo luminoso grazie ad un dono: le luci che illuminano la cupola di San Paolo Apostolo. Nel cuore pulsante di Olbia dalle 20 del 23 marzo, in occasione dell’inizio della Settimana Santa, si sono acese le luci. Lo spettacolo è stato magico. Il nuovo abito di luce esalta i colori delle maioliche e mette in risalto il simbolo di Olbia. Che da ora in poi sarà visibile anche di notte, in tutto il suo splendore.

Grande emozione tra i presenti che hanno assistito al meraviglioso evento, reso possibile grazie al generoso dono del Lions Club di Olbia e alla volontà dell’amministrazione comunale. Che si occuperà della manutenzione dell’impianto luminoso. Decine di persone hanno atteso con pazienza e determinazione l’inaugurazione sfidando le basse temperature per essere presenti nello storico momento. Mentre sul sagrato della chiesa accadeva la magia, una piccola cerimonia si svolgeva presso il circolo nautico di Olbia alla presenza del sindaco Settimo Nizzi, del parroco don Gianni Satta e del presidente del Lions Club Tomaso Pirina.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui