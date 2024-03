I cinghiali sono di casa a Olbia, i residenti hanno paura

di Giovanna Tamponi

I cinghiali si aggirano indisturbati per le strade di Olbia, nelle aiuole e nelle rotonde, ma ci sono residenti che hanno paura. Si fermano a grufolare nelle aiole e prendono il sole nelle rotonde stradali con al seguito numerosi cuccioli. Suscitando la curiosità di passanti e automobilisti pronti a riprenderli con i loro cellulari. I cinghiali però incutono anche timore, data la loro mole e il loro aspetto non proprio rassicurante. Il fatto che Olbia sia invasa da questi grossi mammiferi desta grande preoccupazione tra i cittadini. In particolare tra gli abitanti dei quartieri più periferici, i quali ormai non escono di casa per paura di incontrarli. Ne sa qualcosa una residente di Olbia Mare, Rita Aramini. In un rocambolesco incontro con un’intera famiglia, in via Jesolo, ha riportato una profondo taglio alla gamba. Inferto dalla zanna del cinghiale che cercava di attaccare il suo cagnolino.

L’aggressione al cane

“Il cinghiale era dietro di me, ha puntato il mio cane e lo ha morso e fatto volare nel tentativo (fallito) di portarmelo via”. A nulla sono valsi i tentativi, da parte di alcuni residenti, di allontanare la famigliola urlando e battendo le mani: i cinghiali non si sono fatti spaventare. Rita è stata medicata in Pronto Soccorso, dove le sono stati applicati nove punti di sutura. “Sono fortunata a poter raccontare questa terribile esperienza” racconta Rita. Certa che se fosse caduta a terra, con i cinghiali pronti a “caricarla”, le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori.

Il cinghiale diventa a questo punto un problema per la pubblica incolumità: oltre al rischio di essere causa e vittima egli stesso di incidenti stradali, si aggiunge il fatto che la ricerca di cibo lo spinge a rovistare nella differenziata buttando all’aria i mastelli e spargendo ovunque la spazzatura ma anche, purtroppo, ad attaccare cagnolini (anche al guinzaglio) che talvolta, come accaduto recentemente ad un piccolo beagle, non hanno scampo.

È questa la ragione per cui l’avvocato Christian Cicoria, che da tre anni si occupa a vario titolo di questa problematica, ha deciso di indire una raccolta di firme (i moduli si possono trovare presso il Bar Lume, in via Macerata), allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema che deve riguardare l’intera comunità, ma soprattutto scuotere le autorità affinché intervengano a porre rimedio ad una situazione emergenziale ormai inderogabile. La petizione ha raggiunto in pochi giorni circa 300 residenti ed il numero è destinato a salire.

Il piano del Comune

C’è una forte volontà, da parte dell’amministrazione di Olbia, di risolvere il problema di una presenza animale così ingombrante. La soluzione ventilata è la cattura (e il successivo spostamento in altra area – ad esempio Monte Pinu – oppure l’abbattimento) degli esemplari che stanziano nell’area urbana e periurbana, ma per fare questo va affrontato un lungo iter burocratico che passa attraverso vari enti, Regione e Provincia in primis, dove il Comune, a cui spetta il compito di emettere l’apposita ordinanza di cattura selettiva, è l’ultimo anello di una lunga catena.

Gli ambientalisti

Contrarie all’abbattimento sono le associazioni animaliste, le quali sostengono che andrebbero preventivamente messe in atto strategie valide almeno a limitare la presenza dei cinghiali in città ai fini della riduzione del rischio. Occorre lavorare per rendere meno attrattivi i contesti urbani, migliorando la gestione della spazzatura (i mastelli sono facilmente accessibili a questi grossi animali per cui andrebbero posizionati in alto affinché i cinghiali non ci possano arrivare). È importante che i cittadini capiscano che lasciare del cibo a disposizione di un animale selvatico lo rende sempre più dipendente dall’uomo, incoraggia il suo avvicinamento al centro abitato, ne affievolisce l’istinto naturale e può essere persino veicolo di malattie da e verso l’uomo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui