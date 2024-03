Festa a Golfo Aranci per Pasquetta: “Sarà l’inizio della stagione turistica”

Ecco le iniziative di Golfo Aranci per Pasquetta

Il primo aprile Golfo Aranci festeggerà la Pasquetta con musica e spettacoli per tutta la sera in piazza Francesco Cossiga. Dalle 14.30 un pomeriggio/serata che coinvolgerà tutte le fasce d’età e gusti. “Oramai da tempo Golfo Aranci riesce ad organizzare manifestazioni per le festività Pasquali – spiega il sindaco Mario Mulas -. Facendo coincidere le stesse con l’inizio della stagione turistica. Anche quest’anno quindi un cartellone di eventi animerà la nostra Pasquetta, consentendo a turisti e residenti di godere di un pomeriggio di splendide iniziative e alle attività di programmare la riapertura già dalla fine di marzo. Siamo certi che le attività proposte incontreranno il gradimento dei moltissimi che passeranno Pasqua e Pasquetta a Golfo Aranci“

Il programma della Pasquetta

14.30/16.30: Art&Music, un duo dalle doti straordinarie, Eugenio e Ilenia Romano ad aprire la festa con un repertorio coinvolgente dai ritmi latino americani, liscio, sino ad arrivare ai brani più belli della scena italiana ed Internazionale.

16.30/17:30: Soleandro, il suo humour e le sue bellissime canzoni incantano il pubblico in ogni occasione.

17.30/ 19.00: Love Party Paradise [1parte] format disco comprendente dj, vocalist, ballerine, macchina fuoco, sparkular, coriandoli con le più belle canzoni degli anni ’80/90/2000 da ballare insieme

19.00/20.00: Direttamente da Radio 105, Dj Spyne con gadget firmati Radio 105

20.00/21.00: Love Party Paradise [2 parte].

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui